Habrá cierres de dos túneles en la vía Bogotá-Villavicencio: comienzan este 11 de marzo

La concesión Coviandina, encargada de la vía Bogotá-Villavicencio, anunció novedades en el corredor por labores de señalización y mantenimiento.

El Ministerio de Transporte a través de un acto administrativo, emitido por el INVIAS, autoriza el cierre total del tráfico vehicular en los túneles de Boquerón y Renacer.

Horarios y días del cierre

El cierre se realizará en dos fases. La primera fecha a partir de este miércoles 11 de marzo a las 10 de la noche hasta el 12 de marzo a las 4 de la mañana.

Y nuevamente del lunes 16 de marzo hasta el jueves 19 de marzo.

La segunda vez que se cerrarán los túneles es en el mes de abril. A partir del 13 al 16 de abril y luego del día 20 al 23 de abril, en los mismos horarios.

Obras de señalización y mantenimiento en los túneles

El cierre fue autorizado por las autoridades competentes para llevar a cabo actividades de señalización y de mantenimiento de los dos túneles.

En el túnel Boquerón se realizará la instalación, integración y pruebas de la señalización dinámica.

En el túnel Renacer se va realizar el mantenimiento de los ventiladores y transformadores de media tensión de las subestaciones, “por lo que habrá maquinaria pesada además del personal en ambos carriles de circulación”, señalaron desde la concesión.

Rutas alternas

La movilidad local entre Bogotá y Quetame estará habilitada por la vía antigua de Cristo Rey que conecta con el peaje Boquerón II (ruta 40CN01) a cargo del Invias que permite el tránsito de vehículos de carga hasta 12 toneladas, así como desde Villavicencio hasta Guayabetal y sus zonas veredales que no tendrá restricción.

Si las personas desean movilizarse podrán tomar las siguientes rutas: