Nuevo incidente aéreo en El Dorado: helicóptero habría cruzado la pista dos veces sin autorización

Este viernes, 13 de marzo, se registró nuevamente un incidente con un helicóptero en el aeropuerto El Dorado.

Las autoridades aeronáuticas investigan el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que un helicóptero presuntamente cruzara en dos ocasiones la trayectoria de una de las pistas sin autorización, según evidenciarían audios de la torre de control conocidos y entregados a Caracol Radio.

El hecho quedó registrado en comunicaciones de la torre de control. Pues se escucha a los controladores advertir que la aeronave estaba cruzando nuevamente la trayectoria de la pista 14 derecha, una maniobra que generó preocupación en la torre debido al tráfico aéreo que operaba en ese momento en el principal aeropuerto del país.

Durante los intercambios también se escucha a los controladores pedir explicaciones al piloto y solicitarle dirigirse hacia una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército para realizar el descenso sin interferir con la operación de aeronaves comerciales.

En los audios incluso se advierte sobre tráfico en aproximación, incluido un vuelo de la aerolínea Avianca que se encontraba en la zona.

Las grabaciones evidencian la insistencia de los controladores para que el helicóptero se apartara de la trayectoria de aterrizaje y evitara interferencias con la operación aérea.

Este hecho se produce semanas después de incidente, donde un vuelo de LATAM que cubría la ruta Bogotá–San Andrés debió abortar su despegue por un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.