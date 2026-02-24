“Hay un error procedimental identificado”: Director de investigación sobre incidente en El Dorado

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images) / NurPhoto

TRANSPORTE

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil avanza en la investigación del incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde un helicóptero militar cruzó las trayectorias de las pistas mientras un avión comercial de la aerolínea LATAM, con 157 pasajeros a bordo, iniciaba su carrera de despegue.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes, explicó que desde el primer momento se activó el protocolo de análisis.

“Desde el primer momento del reporte del evento la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes pone en ejecución ese seguimiento, esa evaluación, esa recopilación de datos”, indicó en la entrevista con Julio Sanchez Cristo.

El oficial detalló que el helicóptero, tras despegar de la base aérea de CATAM, solicitó autorización para cruzar las pistas 14 izquierda y 14 derecha.

“La torre de control le autoriza el cruce, le da una limitación y le da una instrucción (…) le dan una altitud límite para su vuelo que son 9.500 pies y le da la instrucción de cruzar vertical la torre de control”, indicó el director de investigaciones.

Sin embargo, durante la maniobra se presentó una transferencia de comunicaciones entre la torre norte y la torre sur, momento en el que, según el investigador, se produjo confusión en la frecuencia.

“Hay varias estaciones que están hablando por la misma frecuencia y ahí hay un momento donde se genera una confusión”, indicó en coronel Bello en la entrevista.

Hubo un error procedimental

Sobre las responsabilidades, el coronel fue enfático en que la investigación no busca inicialmente señalar culpables, sino establecer qué ocurrió y por qué.

“El objetivo de la investigación no busca señalar responsables, busca identificar qué pasó y por qué pasó”, puntualizó.

No obstante, reconoció que sí hay un fallo identificado.

“Claro que sí, en su momento el que le corresponde tomar decisiones para sanción las tomará. Yo soy un ente investigador. Obviamente hay un incumplimiento o hay un error procedimental identificado”, dijo Álvaro Bello, director de investigaciones.

El oficial agregó que ya se impartieron instrucciones a los sistemas de gestión de riesgo operacional mientras avanza la recopilación de información.

Sobre qué tan cerca estuvo la operación de una tragedia, explicó que en la aviación siempre existen riesgos latentes, pero destacó que funcionaron las barreras de seguridad.