Por secuestro extorsivo, la Fiscalía General citó al cantante Blessd a audiencia de imputación

La Fiscalía General notificó que se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Stiven Mesa Londoño, más conocido como ‘Blessd’ y otros investigados por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado denunciado por Andrés Felipe Sánchez.

Además del artista, a esta audiencia judicial fueron convocados su mánager Santiago Jaramillo (‘Dímelo Jara’) y otras personas como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

La investigación fue reactivada tras una tutela que ordenó a la Fiscalía continuar con el proceso originado por una denuncia de 2022.

El martes 9 de junio se llevará a cabo la diligencia judicial en la ciudad de Medellín, según informó el abogado Sebastián Gutiérrez, que representa a la presunta víctima, Andrés Felipe Sánchez.

“Como representantes de las víctimas, recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigado”, informó el abogado Sebastián Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

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¿Cómo es el caso legal de Blessd?

La primera denuncia fue hecha por el artista Pirlo y su representante denunciaron ante la Fiscalía que, durante una reunión en el sector de Las Palmas, en Medellín, habrían sido despojados de sus celulares, golpeados y obligados a entregar las claves de sus dispositivos.

Según la denuncia, también fueron sometidos a actos humillantes y a pruebas de sangre realizadas por una mujer con elementos de protección.

Esta denuncia se suma a la de Andrés Felipe Sánchez, reconocido por imitar al antioqueño públicamente, hecha en junio del 2022 cuando puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos el 1 de junio de ese mismo año.

Según el testimonio del denunciante, todo se desarrolló en una oficina, en Medellín, en donde habría sido citado por Blessd y su equipo de trabajo para verse obligado a firmar un contrato. No obstante, al negarse a hacer esto, afirmó que fue agredido y amenazado con un arma de fuego.

Las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar la responsabilidad de los implicados y establecer si existen los elementos necesarios para imponer una medida de aseguramiento durante las audiencias preliminares.