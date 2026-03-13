Incautan 50 lingotes de estaño en el Aeropuerto El Dorado: tenían como destino China

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto, lograron en las últimas horas la incautación de más de 767 kilogramos de un mineral identificado como estaño, que pretendía ser enviado al exterior.

El procedimiento se adelantó luego de que unidades policiales del departamento del Vichada alertaran sobre la salida de un vuelo de carga desde el Aeropuerto Germán Olano, en Puerto Carreño, con destino a Bogotá y presunto envío final hacia China.

“La información permitió activar los protocolos de verificación y control en la capital del país, donde se realizó la inspección correspondiente al arribo del avión con el fin de corroborar el contenido de la carga y establecer su legalidad”, dijo la coronel Carolina Ibagué, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto.

Durante la verificación fue ubicada una bolsa plástica que, debido a su peso excesivo, generó sospecha y motivó una inspección detallada. Como resultado, se encontraron en su interior 50 lingotes de estaño, con un peso aproximado de 767 kilogramos, avaluados en más de 140 millones de pesos.