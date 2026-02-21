Incidente entre helicóptero de la Fuerza Aérea y avión de Latam en el Aeropuerto El Dorado

Transporte

La Aeronáutica Civil informó que una aeronave de LATAM Airlines, que cubría la ruta Bogotá - San Andrés, interrumpió su despegue luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se hubiese ubicado sobre la pista sur del Aeropuerto Internacional El Dorado. El hecho ya está siendo investigado.

El hecho se presentó a las 5:50 de la tarde de este viernes, 20 de febrero.

“Una aeronave de LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá - San Andrés abortó su maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La decisión se tomó tras registrarse un presunto incidente con otra aeronave en las proximidades de la pista sur, hecho que ya se encuentra bajo investigación”.

Lea además: La respuesta de la Aerocivil a la Procuraduría sobre proyecto para reformar operación de El Dorado

El vuelo LA4278, que cubría la ruta Bogotá – San Andrés, activó los protocolos de emergencia y todos los pasajeros, junto con la tripulación, evacuaron la aeronave, “garantizando en todo momento la seguridad de los ocupantes”.

En el comunicado, la Aerocivil además agregó que “el total de pasajeros fue evacuado mediante escaleras, sin que fuera necesario activar un procedimiento de emergencia. No se reportan personas lesionadas. Todos los ocupantes se encuentran sanos y salvos”.

Por estos hechos, las autoridades aeronáuticas adelantan la recolección de grabaciones y evidencias técnicas para determinar con precisión las causas del evento.

Por su parte, Latam Airlines Colombia señaló que la aeronave tipo Airbus 320 “debió rehusar el despegue durante su carrera final debido a que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se cruzó en la trayectoria de despegue”.

Vea también: Exdirector de Aerocivil advierte que modificar slots en aeropuerto podría desatar lluvia de demandas

Además, informó que la maniobra para abortar el despegue se dio en la fase final de la aceleración sobre la pista.

Igualmente, la aerolínea señaló que se activaron los protocolos establecidos al notar la presencia del helicóptero. “Se aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación”.