Fallas en el radar de superficie y falta de recursos técnicos, las preocupaciones en El Dorado

La seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha vuelto a ser el centro de atención tras un incidente ocurrido el pasado viernes, donde un helicóptero de la FAC se cruzó en la trayectoria de despegue de un avión de LATAM con 150 pasajeros, obligando a este último a abordar la maniobra a alta velocidad.

Noticia en desarrollo

