Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 feb 2026 Actualizado 17:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Fallas en el radar de superficie y falta de recursos técnicos, las preocupaciones en El Dorado

Luis Fernando Orjuela, director de seguridad aérea y asuntos técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC)

Fallas en el radar de superficie y falta de recursos técnicos, las preocupaciones en El Dorado

Fallas en el radar de superficie y falta de recursos técnicos, las preocupaciones en El Dorado

00:00:0012:15
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

La seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha vuelto a ser el centro de atención tras un incidente ocurrido el pasado viernes, donde un helicóptero de la FAC se cruzó en la trayectoria de despegue de un avión de LATAM con 150 pasajeros, obligando a este último a abordar la maniobra a alta velocidad.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir