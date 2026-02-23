Fallas en el radar de superficie y falta de recursos técnicos, las preocupaciones en El Dorado
Luis Fernando Orjuela, director de seguridad aérea y asuntos técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC)
La seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha vuelto a ser el centro de atención tras un incidente ocurrido el pasado viernes, donde un helicóptero de la FAC se cruzó en la trayectoria de despegue de un avión de LATAM con 150 pasajeros, obligando a este último a abordar la maniobra a alta velocidad.
Maria José Castro
