Aerocivil confirma que incidente entre avión de LATAM y helicóptero fue por interferencia

A través de un informe preeliminar, la Aeronautica Civil de Colombia explicó en detalle qué ocurrió el pasado 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando un avión con destino a San Andrés de LATAM tuvo que frenar en plena carrera de despegue porque un helicóptero se le atravesó.

El informe preeliminar indica que varias estaciones de radio

¿Qué pasó?

El vuelo ARE4278, operado en un Airbus A320 con 157 pasajeros y 5 tripulantes, ya había recibido autorización para despegar por la pista 14R.

Cuando el avión iba acelerando por la pista —fase conocida como carrera de despegue— los pilotos observaron que un helicóptero militar volaba en trayectoria cercana y aproximándose al área de la pista.

Por seguridad, decidieron aplicar el procedimiento llamado abortaje de despegue (RTO), que consiste en frenar completamente antes de levantar vuelo.

¿Qué helicóptero era?

Según la Aerocivil, se trataba de una aeronave de Estado, matrícula FAC4021, que había salido minutos antes desde CATAM, la base aérea militar contigua al aeropuerto.

Consulte el documento aquí: