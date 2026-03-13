Helicóptero que cruzó pista de El Dorado sin autorización era un Black Hawk del Ejército

Las autoridades aeronáuticas investigan el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que un helicóptero cruzara en dos ocasiones la trayectoria de una de las pistas sin autorización.

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que la aeronave involucrada corresponde a un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional.

El hecho quedó registrado en audios de la torre de control conocidos por este medio. En las comunicaciones se escucha a los controladores advertir que la aeronave estaba cruzando nuevamente la trayectoria de la pista 14 derecha, una maniobra que generó preocupación debido al tráfico aéreo que operaba en ese momento en el principal aeropuerto del país.

Durante los intercambios también se oye a los controladores pedir explicaciones al piloto y solicitarle dirigirse hacia una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército para realizar el descenso sin interferir con la operación de aeronaves comerciales.

En los audios incluso se advierte sobre tráfico en aproximación, entre ellos un vuelo de la aerolínea Avianca que se encontraba en la zona, lo que llevó a los controladores a insistir en que el helicóptero se apartara de la trayectoria de aterrizaje.

Este incidente ocurre semanas después de otro episodio en el que un vuelo de Latam que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar su despegue tras un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.