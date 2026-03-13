Más de 200 personas permanecen en tres albergues tras inundaciones en Montería

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, confirmó que más de 200 personas permanecen en albergues temporales tras las inundaciones registradas desde el pasado mes de febrero en la capital de Córdoba.

De acuerdo con lo informado, los tres albergues son: Coliseo Happy Lora (6 personas), colegio Nacional (48) y el Coliseo de Ferias (183), para un total de 237 personas que aún permanecen fuera de sus hogares.

Asimismo, se indicó que en Nuevo Milenio, sur de Montería, cerca de 7 personas se encuentran en dos carpas.

Tras el panorama, la Alcaldía de Montería señaló que “se ha dispuesto de maquinaria especializada para realizar la limpieza de calles y la recolección de residuos en barrios como Vallejo, El Níspero y Caracolí. Actualmente, los equipos trabajan en Rancho Grande, Villa Petro y Canaán, en sus etapas 1 y 2. A través de Perla del Sinú también se han realizado intervenciones orientadas a frenar el paso de las aguas y facilitar las labores de drenaje que viene adelantando la Alcaldía de Montería”.

De acuerdo con el alcalde Kerguelén, varios sectores urbanos y rurales continúan con aguas represadas; sin embargo, resaltó los frentes de trabajo que se vienen adelantando para lograr evacuar las aguas y lograr que las familias retornen a sus viviendas.

“Estamos con el acelerador a fondo para que las familias puedan retornar a sus viviendas, al tiempo que estamos estructurando otros proyectos para seguir apoyando a los damnificados. No vamos a dejarlos solos; aquí estamos y aquí estaremos”, puntualizó el mandatario.

Las inundaciones dejaron cerca de 65.000 personas damnificadas en la ciudad de Montería.