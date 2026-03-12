En Sabaneta habrá concierto benéfico para las personas y animales damnificados en Córdoba

Valle del Aburrá

Este sábado 14 de marzo se realizará Sonidos Solidarios, un evento con música en vivo y jornada gratuita de bienestar animal que busca convocar a la comunidad de Medellín y del sur del Valle de Aburrá a una iniciativa de ayuda para personas y animales afectados por las recientes inundaciones en el departamento de Córdoba.

Concierto acústico solidario

La Casa de la Cultura La Barquereña, ubicada en Sabaneta, abrirá sus puertas a la ciudadanía desde las 4:00 p. m. hasta las 8:30 p. m., con servicios gratuitos de desparasitación, antipulgas, multivitamínicos, corte de uñas y revisión veterinaria básica para perros y gatos.

Durante la misma jornada se realizará un concierto acústico con la participación de artistas de distintos géneros musicales como Atavico (rock alternativo), La Corporación (rock n roll), Kat Juárez (rock & blues), Sihara (popclore) y GONIMA(pop rock), quienes se suman a esta iniciativa solidaria a través de la música.

Sonidos Solidarios es una iniciativa articulada con el colectivo Bunker Fest Rock, de Montería; el proyecto musical GONIMA, liderado por la artista Manuela Gonima; y Proyecto Apolo, una iniciativa enfocada en el bienestar animal liderada por Andrea Monroy.

¿Qué debe traer al evento?

Durante la jornada se recibirán donaciones como alimentos no perecederos, kits de higiene personal, productos de higiene femenina, elementos para bebés y concentrado para mascotas. Estas ayudas serán enviadas a las comunidades afectadas por las inundaciones en Córdoba.

El evento benéfico cuenta además con el apoyo de Virus Pub Sabaneta, que respalda esta jornada cultural con música, cultura y solidaridad como punto de encuentro para aportar a esta causa, que busca llevar ayuda a las comunidades y a los animales que hoy enfrentan las consecuencias de la ola invernal en el departamento de Córdoba.