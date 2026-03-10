Más de 2.000 familias permanecen en alojamientos temporales por inundaciones en Tierralta, Córdoba

Inundaciones en el departamento de Córdoba. Foto: suministrada a Caracol Radio.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que 2.403 familias permanecen en alojamientos temporales en Tierralta, Córdoba, debido a las inundaciones que ha enfrentado esta sección del país. En ese sentido, anunció un carrotanque para abastecer de agua a las comunidades afectadas.

El carrotanque de la UNGRD tendría una capacidad de 16.000 litros de agua y llegaría a las familias que permanecen 27 alojamientos temporales del municipio.

¿Cuándo empezaría el recorrido?

De acuerdo con Rodrigo Reyes, voluntario de la Defensa Civil, señaló que los recorridos iniciaron desde el pasado 27 de febrero.

“Estaremos realizando nuestra labor a medida que pase la emergencia que está presentando la comunidad. El principal beneficio que llevamos es el transporte de agua potable, pues los albergues no cuentan con acueducto para suministrar el valioso líquido; también estamos ofreciendo salubridad”, puntualizó.

Reacciones de la comunidad:

Lady Arango, afectada por las inundaciones en Tierralta, Córdoba, expresó que “con esta agua cocinamos, lavamos los alimentos y los platos. Nos ha servido mucho porque las quebradas nos quedan lejos”.

Mientras, Fernando Cuadrado manifestó que “el agua la utilizamos para el sostenimiento de lo que es cocina y cuando se acaba la que nos suministran en bolsa, la usamos para tomar”.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo informó que mientras estén los alojamientos activos se garantizaría el suministro de agua potable.