Este fue el impacto de las inundaciones y así plantean la recuperación en Montería

Así es el panorama de Montería por las inundaciones. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Montería

Frente a la magnitud de la emergencia generada por las inundaciones en Montería, el alcalde Hugo Kerguelén, presidió una mesa técnica con la finalidad de adelantar acciones que permitan la recuperación y reactivación económica de la capital de Córdoba. El encuentro contó con la participación de la Superintendencia de Sociedades, Asocapitales, la Cámara de Comercio de Montería y representantes de diferentes agremiaciones empresariales.

Durante el encuentro por la Reactivación Económica de Montería, el mandatario municipal explicó que “el 1º de febrero vivimos una situación extraordinaria que combinó varios factores: fuertes precipitaciones, el desbordamiento en distintos puntos de la margen izquierda y la acumulación de aguas que terminaron afectando barrios y sectores productivos. Desde el primer momento hemos trabajado sin descanso para evacuar las aguas, atender a las familias afectadas y empezar la recuperación de la ciudad”.

Impactos de las inundaciones en Montería:

De acuerdo con el balance presentado por la administración municipal, la emergencia ha tenido un impacto significativo en el territorio. “En la zona rural se reportan 18 corregimientos, 47 veredas y 49 vías rurales afectadas, además de 2 acueductos rurales y 2 resguardos indígenas impactados, mientras que 1.455 personas permanecieron incomunicadas en sectores como Loma Verde”.

“Asimismo, se registran 39.337 hectáreas de cultivos afectadas, junto con la movilización de 75.827 cabezas de ganado bovino y bufalino, y afectaciones a 3.661 agricultores, 4.350 avicultores y 289 pescadores, lo que evidencia la magnitud del impacto en la economía rural”, señaló.

“En la zona urbana, el informe indica que 39 barrios han resultado afectados, principalmente en las comunas 1 y 2, donde también se reportan 6 comunas impactadas, un acueducto urbano afectado y dos edificios públicos con daños”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “en términos generales, la emergencia ha impactado aproximadamente a 1 de cada 5 monterianos, es decir, cerca de 100.000 personas, además de afectar 61 instituciones educativas, 8 centros de salud, 59 puentes vehiculares y la vía de primer orden Montería–Arboletes. También se reportan 13.613 viviendas no habitables y 1.122 viviendas destruidas como consecuencia de las inundaciones”.

El análisis socioeconómico:

“El análisis socioeconómico presentado durante la mesa técnica evidenció además que en la margen izquierda existe una alta vulnerabilidad económica, teniendo en cuenta que el 83,6 % de la población pertenece a los estratos 1 y 2, con una economía basada principalmente en comercio minorista (54,6 %) y servicios (28,8 %), y una baja presencia del sector industrial”, detalló la administración municipal.

“En este contexto, se estima que 884 unidades productivas están actualmente en riesgo, muchas de ellas ubicadas en las comunas 1 y 2, donde además el 53,5 % de los negocios funcionan en arriendo, lo que aumenta la presión financiera tras la pérdida de inventarios y la interrupción de actividades económicas”, resaltó.

Tras lo expuesto, el alcalde Kerguelén insistió en la importancia de un trabajo articulado que permita la recuperación económica en el menor tiempo posible.

“Este encuentro es fundamental porque nos permite escuchar a los gremios, conocer cómo se afectó el tejido empresarial y construir soluciones conjuntas. La recuperación de Montería también pasa por reactivar el comercio, apoyar a nuestros empresarios y recuperar el empleo”, expresó Kerguelén.

Según las cifras reveladas por la Cámara de Comercio de Montería, la emergencia climática ha impactado significativamente el tejido empresarial. “En los 24 municipios afectados se registran 19.390 comercios, de los cuales 8.389 han resultado afectados, poniendo en riesgo más de 32.000 empleos”, informó.

Afectaciones en la Comuna 1 de Montería:

Según la Alcaldía de Montería, “en la Comuna 1 de Montería, el 90,6 % de los negocios reportó afectaciones directas, principalmente por inundación de establecimientos y pérdida de inventarios. Las pérdidas reportadas por los empresarios superan los $4.600 millones entre mercancía, ventas y activos, y se estima que 70 empleos se han perdido de los 415 generados por los negocios encuestados”.

“Ante este panorama, los empresarios estiman entre sus principales necesidades el acceso a financiamiento, alivios financieros, limpieza de zonas afectadas y acompañamiento institucional para recuperar la actividad económica”, señaló.