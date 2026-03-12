Alcalde de Montería solicita al Gobierno Nacional extender el estado de emergencia por inundaciones

Montería

En el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, solicitó al Gobierno Nacional extender por 30 días más el decreto de emergencia, “con el fin de garantizar la atención integral de las familias afectadas por las inundaciones que han impactado a gran parte de Montería y el departamento de Córdoba”, precisó.

El mandatario explicó que la magnitud de la emergencia superaría la capacidad financiera de los municipios y del departamento, y que las inversiones necesarias para la recuperación de Córdoba se estimarían en 8 billones de pesos.

“Llevamos más de un mes y quince días atendiendo esta emergencia desplegando toda nuestra capacidad operativa. Hoy tenemos más de 65.000 personas afectadas, cerca de 20.000 familias, productores agropecuarios que perdieron sus cultivos y 82 instituciones educativas impactadas. La magnitud de esta situación exige que el Gobierno Nacional extienda el decreto de emergencia para poder seguir respondiendo a la gente”, expresó el alcalde.

El mandatario señaló que, pese al esfuerzo institucional, Montería aún tiene barrios inundados.

“Todavía tenemos sectores con agua. Estamos trabajando sin descanso en la evacuación de aguas, en la limpieza de las calles, en jornadas de desinfección y fumigación para evitar problemas de salud pública”, resaltó.

Sobre las acciones que se estarían implementando para superar la emergencia, destacó que “alquilamos dos maquinarias anfibias que han sido fundamentales para retirar obstáculos que interrumpían el recorrido natural de las aguas. Además, contratamos con las empresas de servicios públicos la recolección de escombros, logrando retirar cerca de 450 toneladas diarias, y avanzamos en la compactación de las calles para facilitar la movilidad en los barrios”.

El alcalde también informó que el municipio habría destinado cerca de 28.000 millones de pesos para la contención de la emergencia.

“Hemos invertido más de 28.000 millones de pesos en la contención de esta emergencia, pero claramente no contamos con los recursos suficientes para todo lo que se necesita. Por eso es fundamental que el Gobierno Nacional mantenga el decreto de emergencia, lo que nos permitirá actuar con mayor rapidez y liberar cerca de 58.000 millones de pesos para continuar atendiendo a las familias”, afirmó.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acompañe a Montería y a Córdoba en esta etapa crítica de recuperación.

“La emergencia no se ha detenido. Hoy muchas familias apenas están regresando a sus casas y lo han perdido todo. Si el decreto de emergencia se acaba mañana será muy difícil seguir atendiendo a los monterianos que hoy necesitan de nuestro apoyo. No podemos solos. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé la mano y nos brinde las herramientas necesarias para seguir adelante con la recuperación de nuestra gente”, concluyó.