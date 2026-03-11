Así sería la intervención en vías y puentes afectados por las inundaciones en Córdoba

Así sería la intervención en las vías y puentes afectados por las inundaciones en Córdoba. Foto: Invías.

Montería

El Instituto Nacional de Vías (Invías) lideraría un plan de intervención que busca habilitar las vías y puentes que se vieron afectados con el paso del frente frío que generó intensas lluvias atípicas en el departamento de Córdoba desde la noche del 31 de enero del año 2026.

El director general del Instituto, Juan Guillermo Jiménez, realizó un recorrido por algunos de los corredores viales afectados, con el propósito de verificar el estado de la infraestructura y las intervenciones que se realizarían para garantizar la movilidad en la región.

“Desde el Invías estamos realizando un recorrido por los municipios de Lorica y San Pelayo, verificando las obras que tenemos a cargo, revisando algunos puentes que están contratados y que necesitamos que avancen rápidamente las obras para dar solución a comunidades que han estado aisladas. Tres puentes vamos a revisar en San Pelayo, y un puente en Tierralta, cuatro contratos de puentes que están listos para instalarse”, precisó el funcionario.

“Estamos tratando de resolver la situación para responderle a las comunidades con esas cuatro soluciones en poblados diferentes del departamento. Adicionalmente, vamos a hacer un trabajo importante con la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) en el marco de un convenio para otro puente en el municipio de Canalete”, agregó.

Estos serían los proyectos gestionados:

Municipio de Canalete: el Invías adelantaría la evaluación técnica para atender la situación presentada tras la caída del puente Popayán “con el fin de definir las acciones que permitan restablecer la conectividad en este sector. Como solución inicial, se proyecta la instalación de un puente militar provisional mientras se realizan los estudios y diseños para la construcción de una estructura definitiva”, informaron.

San Pelayo: este fue uno de los municipios más impactados por el paso del frente frío que generó el desbordamiento del río Sinú. Las zonas más afectadas son La Madera, Bongamella y Sabana Nueva, además de varias vías terciarias.

“Para atender esta situación, se ejecutarán obras de mejoramiento en la vía La Madera – Bongamella, donde se pavimentarán aproximadamente 5 km y se construirá el puente El Barroso en el km 1. Asimismo, en el corregimiento de Sabana Nueva se construirán dos puentes que resultaron afectados y que actualmente limitan el desplazamiento vehicular”, agregaron las autoridades.

Tierralta: en esta zona del Alto Sinú se realizaría la reconstrucción del puente sobre la quebrada El Jui, ubicado en el corredor Palmira – El Limón, cuya situación se agravó por las fuertes lluvias atípicas.

“Por otra parte, las obras de mejoramiento y mantenimiento en el corredor Santa Lucía – Moñitos registran un avance del 94%. Este proyecto beneficia cerca de 695.000 habitantes de los municipios de Montería, San Pelayo, Lorica y Moñitos, cuyas economías se basan principalmente en actividades agrícolas, con cultivos de plátano, ñame, coco y maíz, así como en la comercialización de productos pesqueros. Para este proyecto se destinaron $192.472 millones, recursos que han permitido la pavimentación de 29 km, el mejoramiento de 47 km y la intervención de cuatro puentes, fortaleciendo la transitabilidad y el desarrollo de la región”, precisó.

Asimismo, indicó que “paralelo al desarrollo de estas actividades, se adelanta la atención de los puentes San Juan y Mulatos, que conectan el departamento de Córdoba con el Urabá antioqueño”.

¿En qué va el puente metálico Gustavo Rojas Pinilla?

Frente al emblemático puente ubicado en la ciudad de Montería, el Invías informó que “se realizan mantenimientos periódicos en esta infraestructura con más de 60 años de servicio. Actualmente se adelanta una revisión técnica para garantizar condiciones óptimas de tránsito”.

“Asimismo, en la Autopista de la Sabana, corredor que comunica Montería con Sincelejo, se ejecuta el contrato de Gestión Vial Integral, que incluye mantenimiento de la vía y la prestación de servicios para los usuarios como ambulancia y grúa. Otro de los proyectos estratégicos es el mejoramiento de la vía Lorica – San Bernardo, con una inversión superior a $200 mil millones, financiados con recursos”, detalló.