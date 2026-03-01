¿En qué va el deprimido de la calle 100 con Avenida Suba en Bogotá?: Distrito inspeccionó la obra

Bogotá D.C

El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano , inspeccionó las obras del grupo 8 de la Av. 68, ubicado sobre la calle 100, entre la Autopista Norte y la Avenida Suba.

Ese grupo es uno de los más atrasados de todo el proyecto de la troncal de la Avenida 68 , registrando un avance del 57,5% con corte al 23 de febrero.

“Estamos verificando los trabajos en el grupo 8 del proyecto de la Avenida 68, el de Iserra 100 con la Avenida 68, en la Avenida Suba con calle 100. En este grupo están trabajando más de 300 personas, en diferentes turnos. En la mañana del sábado más de 160 personas están trabajando desde las 4 de la mañana y vamos a trabajar hasta las doce del mediodía”, aseguró Molano.

Deprimido de la calle 100 con Avenida Suba

Durante el recorrido, se hizo especial seguimiento al deprimido de la calle 100 con Avenida Suba , un hito de este grupo que ya alcanza un 69 % de avance.

Esta infraestructura será exclusiva para TransMilenio y permitirá conectar la troncal Avenida 68 con la troncal de la Avenida Suba, mejorando la movilidad en este punto estratégico de la ciudad.

Más de 160 personas trabajan en tres frentes del deprimido: la excavación mecánica del ramal central sur, el vaciado de concreto en las vigas corona del ramal central-oriental (elementos estructurales que unen y refuerzan la parte superior de los muros), y el armado de acero en las vigas del ramal oriental (instalación de moldes temporales que dan forma al concreto), para seguir avanzando de manera continua en la estructura.

¿Cómo funcionará el deprimido?

El deprimido será para uso exclusivo de TransMilenio y tendrá conexiones con el resto de la ciudad.

Los buses de TransMilenio que vengan por la troncal Avenida Suba en sentido norte–sur pasarán por el deprimido. Asimismo, los que vengan desde el norte podrán tomar el giro hacia el oriente a través de este paso a desnivel.

Los buses que vengan del grupo 9, en sentido oriente–norte, ingresarán al deprimido y continuarán hacia la derecha por la Avenida Suba sin cruzar a nivel.