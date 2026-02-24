¿En cuánto porcentaje de avance están las obras de TransMilenio por la Avenida 68? IDU respondió

Bogotá, capital de Colombia, es una ciudad que en los años más recientes ha avanzado en diferentes frentes de obra para mejorar la infraestructura de vivienda y también vial en su territorio.

Aunque es bien sabido que las obras de la primera línea del Metro de Bogotá son las que han estado en el centro del debate nacional, hay otras construcciones que siguen avanzando en la ciudad y que también significan un considerable avance para la malla vial pública de los bogotanos.

Es una de estas, precisamente, la construcción de la estructura de TransMilenio en la Avenida 68, una de las conocidas arterias viales de Bogotá.

¿Cómo avanzan las obras de TransMilenio por la Avenida 68? Así está el grupo 9 y su porcentaje de construcción

Pues bien, el pasado domingo, 22 de febrero, el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) emitió un nuevo reporte sobre el estado en el que se encuentran las obras del TransMilenio por la avenida 68 en Bogotá.

Dentro de lo que se informó, desde la entidad aseguraron que el avance del Grupo 9 (entre la carrera 48 y la carrera 9) se encuentra en un 80% y señalaron que lo más probable es que se entregue en este 2026.

¿Cuándo se entregará el grupo 9 de las obras de TransMilenio en la Avenida 68?

El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que este año, como lo solicitó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, entregarán la obra, aunque no dio fechas concretas.

“Este año, como lo ha pedido el alcalde Carlos Fernando Galán, tenemos que entregar este grupo. Ya empezamos a hacer trabajos de jardinería en el espacio público (…), estamos mejorando los andenes y la iluminación”, dijo.

Obras de TransMilenio en la Avenida 68. Foto: IDU.

Y afirmó: “Adicionalmente estamos rematando el pipe jacking (técnica de instalación de redes con una tuneladora, sin necesidad de abrir zanjas en la superficie, lo que reduce el impacto en la movilidad y los tiempos de obra)”.

Por otro lado, desde la entidad informaron que el proyecto ya cuenta con el 100% de la tubería. Además, señalaron que la construcción de cámaras en los pozos supera el 50% de ejecución.

“La longitud total de esta estructura es de 2,2 km”, informaron.

Así avanza la construcción de estaciones de TransMilenio en la 68 de Bogotá

Según explicó el IDU, en este grupo (9) de las obras se están construyendo dos estaciones de TransMilenio. “Una a la altura de la carrera 19 y otra promediando la carrera 11, ambas con un avance superior al 65 %”.

Explicaron que en ambos casos ya se adelantaron las obras de cimentación y la colocación de la estructura metálica de la estación.

Adicionalmente, el director del IDU puntualizó que también adelantan una obra en la autopista norte que conecta con el corredor de la Avenida 68.

“Muy importante, además, lo que estamos haciendo en la autopista Norte con el puente peatonal de la calle 97 (para conectar con la estación de TransMilenio de la AutoNorte con calle 100). Ese puente llevaba años cerrado, porque no se había hecho la conexión. Estamos realizando el reforzamiento y el pilotaje para que muy pronto sea una realidad la conexión peatonal de la autopista Norte con el corredor de la 68″, dijo Molano.

Cabe recordar que este este grupo de las obras tiene una longitud de 2,23 km y se habilitarán tres carriles mixtos y uno exclusivo para TransMilenio por sentido.

“También incluye 40.115 m2 de espacio público, 13.682 m2 de zonas verdes, 3,1 km de ciclorrutas y dos estaciones de TransMilenio”, concluyeron.

