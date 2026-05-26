Fenómeno de El Niño en Bogotá: Acueducto revela cómo está la ciudad para afrontar la sequía / Julio Castaño Beltrán

Hay alerta en Bogotá por la eventual llegada del fenómeno de El Niño, una época que se caracteriza por las altas temperaturas y escasez de lluvias. En ese sentido, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reveló cómo está la capital del país para enfrentar este fenómeno.

De acuerdo con la gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, la ciudad actualmente cuenta con mejores condiciones de almacenamiento de agua, operatividad y tratamiento de agua en sus plantas que en 2024, un año de sequía que derivó en un racionamiento histórico del servicio.

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De acuerdo con el reporte del Acueducto, los embalses del Sistema Chingaza se encuentran en 49,90% de llenado (Chuza 40,14% y San Rafael 83,35%) con un volumen de almacenamiento que es muy superior al registrado durante la temporada de sequía del año 2024.

“La acumulación del recurso hídrico ha permitido que el Embalse de Chuza alcance más de 87 millones de metros cúbicos y que el Embalse de San Rafael cuente con más de 53 millones de metros cúbicos”, aseguró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a través de un comunicado.

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Esta recuperación permite que el sistema Chingaza cuente con más de 21 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía, una medida que registra los volúmenes históricos y la mejora significativa en el llenado de embalses. Esto garantiza que haya agua durante el fenómeno de El Niño.

Otro factor que se convierte en una fortaleza ante un eventual fenómeno de El Niño es el comportamiento ciudadano frente al consumo de agua. Comparando los consumos de agua por mes desde el 2023, año antes del racionamiento, y los consumos actuales, se concluye que la ciudad en conjunto presenta los siguientes comportamientos de consumo:

Las localidades que más nivel de ahorro están presentando son: Candelaria 14,02%, Barrios Unidos 12,22 %, Los Mártires 11,05 %, Fontibón 10, 34 % y Antonio Nariño 9,34.

A su vez hay localidades que aún pueden seguir mejorando sus niveles de ahorro, entre ellas: Usme 3,09%, Rafael Uribe 4,14%, Ciudad Bolívar 4,36 %, San Cristobal 5,16% y Teusaquillo 5,37%.

Recomendaciones para el uso del agua

Aunque la ciudad adelanta acciones preventivas para que el Fenómeno de El Niño no afecte al abastecimiento, el Acueducto hace permanentemente una invitación a la ciudadanía a seguir con los siguientes hábitos que contribuyen con el cuidado de agua para los próximos meses:

En el hogar:

Duchas cortas, máximo 3 minutos: menos tiempo, más cuidado.

Cerrar la llave mientras no esté en uso: evitar el desperdicio innecesario.

Usar la lavadora con carga completa.

Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.

No lavar carro a chorros de agua, es mejor utilizar el agua en un balde.

Al menos dos veces al año, limpiar los tanques de almacenamiento

Mientras se calienta el agua en la ducha, colocar un balde y reutilizar el agua en el sanitario o en labores de aseo.

Regar las plantas con atomizador o balde

Evitar el lavado de fachadas y andenes

En industrias y comercios: