¿Cuándo estará listo TransMilenio por la 68? Avances y último reporte de obra del IDU. Crédito: X @idubogota

Ante la inquietud de la ciudadanía por el avance de las obras de TransMilenio en la avenida 68, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, dio un parte positivo sobre el porcentaje de avance.

Le podría interesar: TransMilenio ofrece pasajes GRATIS: quiénes pueden recibirlos y cómo activarlos

La entrada en funcionamiento de esta troncal genera expectación, puesto que será clave para la conectividad entre el norte (hasta la carrera Séptima y calle 100) y el sur de la ciudad (Venecia, Autopista Sur).

¿Cuál es el avance de las obras de TransMilenio en la av. 68?

El IDU se refirió a los avances en el grupo de obra 9, el cual corresponde al tramo ubicado entre la carrera 48 y la carrera novena y comprende la construcción de dos estaciones de TransMilenio.

Lea también: ¿Cómo van las obras del metro en la Caracas? Distrito anunció apertura de estaciones de TransMilenio

Según la entidad, la obra en este sector alcanza ya un 80 % de avance, lo cual supera las expectativas de llegar al 72 %, luego de recibir el grupo en enero de 2024 con un 32 % de su desarrollo.

“Ya empezamos a hacer trabajos de jardinería en el espacio público (…), estamos mejorando los andenes y la iluminación, pero adicionalmente estamos rematando el pipe jacking (técnica de instalación de redes con una tuneladora, sin necesidad de abrir zanjas en la superficie, lo que reduce el impacto en la movilidad y los tiempos de obra)”, señaló el director del IDU, Orlando Molano.

¿Cómo van las estaciones de TransMilenio de la av. 68?

La obra abarca 2,2 kilómetros y en el tramo se habilitarán tres carriles mixtos y uno exclusivo para TransMilenio por sentido. Se construyen dos estaciones con un avance superior al 65 %, las cuales se ubican una a la altura de la carrera y la otra promediando la carrera 11.

De igual manera, el director del IDU destacó la próxima entrada en funcionamiento del puente peatonal que conectará la calle 97 con la estación de TransMilenio de la calle 100 sobre la Autopista Norte.

“Ese puente llevaba años cerrado, porque no se había hecho la conexión. Estamos realizando el reforzamiento y el pilotaje para que muy pronto sea una realidad la conexión peatonal de la autopista Norte con el corredor de la 68”, explicó Orlando Molano.

El grupo incluye 40.115 m² de espacio público, 13.682 m² de zonas verdes y 3,1 km de ciclorrutas.

¿Cuándo estará listo TransMilenio por la AV. 68?

“Ya vamos en el 80 % de este grupo. Así que este año, como lo ha pedido el alcalde Carlos Fernando Galán, tenemos que entregar este grupo”, afirmó el director del IDU.

En ese sentido, se espera que el nuevo avance permita que la Alcaldía y el IDU se encaminen a cumplir con la meta propuesta de que la troncal esté lista para 2027.