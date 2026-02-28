Pico y Placa en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali marzo 2026: Vehículos con restricción por día

Las alcaldías de las principales ciudades del país han publicado los horarios de pico y placa para el inicio del mes de marzo de 2026. Esto servirá como guía para los conductores que quieran transitar por determinadas zonas de la nación en horarios específicos.

El pico y placa es una política que busca regular la movilidad en cada localidad, restringiendo la circulación de vehículos particulares de acuerdo al número de su placa (específicamente según el último dígito de la misma) en horarios considerados como “pico” o de mayor afluencia de tráfico.

Así será el Pico y Placa en Bogotá en marzo de 2026

La Alcaldía de Bogotá estableció el pico y placa de transportes particulares y taxis dividiéndolo en dos jornadas: días pares e impares. Así quedará la medida para marzo.

Días pares (Entre semana): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Días impares (Entre semana): Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábados y Domingos: No aplica la medida.

Nota: El horario del pico y placa empieza desde las 5:30 a.m. para taxis y 6:00 a.m. para particulares y dura hasta las 9:00 p.m.

Finalmente, así regirá el Pico y Placa Regional para el lunes 23 de marzo, que será festivo:

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m: solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m: el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m: todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Así será el Pico y Placa en Cali en la semana del 2 al 6 de marzo de 2026

La medida funciona de manera distinta en las demás ciudades del país, pues solo 2 números serán restringidos por día, y solo para vehículos particulares. En el caso de Cali, se mantendrá el horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos. La rotación de números se mantendrá igual hasta el 30 de junio.

Lunes : No podrán circular placas terminadas en 1 y 2

: No podrán circular placas terminadas en 1 y 2 Martes : No podrán circular placas terminadas en 3 y 4

: No podrán circular placas terminadas en 3 y 4 Miércoles: No podrán circular placas terminadas en 5 y 6

No podrán circular placas terminadas en 5 y 6 Jueves: No podrán circular placas terminadas en 7 y 8

No podrán circular placas terminadas en 7 y 8 Viernes : No podrán circular placas terminadas en 9 y 0

: No podrán circular placas terminadas en 9 y 0 Sábados y Domingos: Habrá libre circulación para vehículos

El lunes 23 de marzo no habrá pico y placa por ser festivo.

Así será el Pico y Placa en Medellín en marzo de 2026.

En Medellín el pico y placa funciona desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. entre semana, tanto para carros particulares (con el último número de la placa) como para motos (con el primer número de la placa) de 2 y 4 tiempos:

Lunes : No podrán circular placas terminadas en 1 y 7

: No podrán circular placas terminadas en 1 y 7 Martes : No podrán circular placas terminadas en 0 y 3

: No podrán circular placas terminadas en 0 y 3 Miércoles: No podrán circular placas terminadas en 4 y 6

No podrán circular placas terminadas en 4 y 6 Jueves: No podrán circular placas terminadas en 5 y 9

No podrán circular placas terminadas en 5 y 9 Viernes : No podrán circular placas terminadas en 2 y 8

: No podrán circular placas terminadas en 2 y 8 Sábados y Domingos: Habrá libre circulación para vehículos

El lunes 23 de marzo no habrá pico y placa por ser festivo.

Pico y Placa para el primer semestre en Medellín (Cortesía: Alcaldía de Medellín)

Tenga en cuenta que, aunque las vías de Las Palmas, la Vía Occidente y la avenida Regional continúan habilitadas como corredores libres para garantizar la conexión regional, las autoridades han hecho algunas precisiones sobre su alcance.

Debido a la autonomía de municipios vecinos como Bello e Itagüí, ciertos tramos de la Autopista Sur y de la Regional que atraviesan estas jurisdicciones podrían quedar sujetos a las restricciones en vigor.

También hay un pico y placa distinto para taxis en la región, que opera de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Queda de la siguiente manera:

Pico y Placa de taxis para el primer semestre en Medellín (Cortesía: Alcaldía de Medellín)

Así será el Pico y Placa en Bucaramanga en marzo de 2026.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha estipulado las placas que no podrán circular durante este primer trimestre de 2026, durante los horarios de 6:00 a.m. a 8:00 p.m (a excepción del sábado). La medida queda de la siguiente manera:

Lunes : No podrán circular placas terminadas en 1 y 2

: No podrán circular placas terminadas en 1 y 2 Martes : No podrán circular placas terminadas en 3 y 4

: No podrán circular placas terminadas en 3 y 4 Miércoles: No podrán circular placas terminadas en 5 y 6

No podrán circular placas terminadas en 5 y 6 Jueves: No podrán circular placas terminadas en 7 y 8

No podrán circular placas terminadas en 7 y 8 Viernes : No podrán circular placas terminadas en 9 y 0

: No podrán circular placas terminadas en 9 y 0 Sábados: Dependiendo de la fecha, se vetan diferentes números (7 y 8; 9 y 0; 1 y 2; 3 y 4 respectivamente)

Dependiendo de la fecha, se vetan diferentes números (7 y 8; 9 y 0; 1 y 2; 3 y 4 respectivamente) Domingos: Circulación libre.

Pico y Placa para el primer trimestre de 2026 en Bucaramanga (Cortesía: Alcaldía de Bucaramanga)

La medida aplica para todos los vehículos de servicio particular y público (Excepto individuales tipo taxi), oficial, diplomático, consular y vehículos de importación temporal y/o matrícula extranjera.

El lunes 23 de marzo no habrá pico y placa por ser festivo.

