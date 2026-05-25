¡Pilas! El domingo 31 de mayo no hay ciclovía en Bogotá por elecciones presidenciales

El próximo domingo, 31 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, una jornada electoral clave para el futuro del país. De acuerdo con la Registraduría, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante estos comicios.

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De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación. En Colombia, 40.007.312 ciudadanos podrán sufragar. En el exterior, 1.414.661 personas están habilitadas para votar.

En Bogotá, 6.076.599 personas están habilitadas, 3.201.571 mujeres y 2.875.028 hombres, para votar en 1.083 puestos de votación, en los que se habilitarán 17.262 mesas en la ciudad. Debido a la importancia de esta jornada electoral, el Distrito ha tomado decisiones.

No habrá ciclovía el domingo 31 de mayo

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que, por motivo de la primera vuelta de la contienda electoral, el domingo 31 de mayo de 2026, no hay operación de la ciclovía de Bogotá.

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La suspensión aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red de del gran parque lineal de la ciudad y responde a las medidas adoptadas durante las jornadas electorales, con el propósito de facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas al desarrollo del proceso democrático en Bogotá.

“Este espacio, reconocido como uno de los puntos de encuentro de recreación y actividad física más importantes de Colombia y del mundo, retomará su operación habitual el domingo siete de junio, para seguir promoviendo el disfrute seguro del espacio público y la actividad física en el Distrito Capital”, asegura el Distrito.