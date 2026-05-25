Espacio debajo de puente peatonal se convirtió en parqueadero y taller de motocicletas en Bogotá

En las últimas horas, a través de las redes sociales denunciaron la instalación de un parqueadero para motos en plena vía pública. De acuerdo con la queja ciudadana, el lugar para cuidar motos se ubica en la carrera 68 entre calle 53 y 63, justo en el ingreso al Parque Simón Bolívar.

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad se pronunció asegurando que se tomarán las medidas correspondientes.

“Rechazamos este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás. Con esta información, nuestro equipo de control actuará en función de sancionar a quienes no cumplan con la norma”, anunció la entidad a través de su cuenta de X.

Por su parte, el concejal por Bogotá, Juan David Quintero y, quien ha sido fiel defensor del espacio público, pidió una intervención urgente de las autoridades.

“Lo bueno es que con estos videos muy pronto se podrá imponer una MULTA, luego que nuestro proyecto de acuerdo sea sancionado”, aseguró el cabildante.