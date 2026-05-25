“Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel”, alcalde Carlos Fernando Galán

En las últimas horas se conoció que fue encontrado sin vida el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel, quien dictaba clases en el Colegio Santiago de Las Atalayas (IED) en la localidad de Bosa. La última vez que se le vio al docente fue el 20 de mayo en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano.

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Sobre este caso se pronunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien expresó su solidaridad a la familia del docente. “Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad”, publicó el mandatario a través de su cuenta de X.

“Desde el 20 mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por medicina legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso. Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación, la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables”, agregó Galán.

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El cuerpo del profesor ya está en Medicina Legal y se espera que en las próximas horas su familia reciba el reporte oficial por parte de las autoridades. De acuerdo con la denuncia, el profesor se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH 74G el día en el que desapareció.