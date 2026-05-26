Desde Bachiller: Hay 902 vacantes de empleo en Bogotá hasta el 30 de mayo de 2026. Así puede aplicar
Los bogotanos interesados pueden postularse en sectores como tecnología, movilidad, mantenimiento, comercio y servicios hasta el 30 de mayo. Conozca las ofertas de empleo y cómo postularse aquí.
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer el acceso a 902 vacantes de empleo hasta el 30 de mayo de 2026 para personas con educación básica y media (bachillerato), así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional.
“Estamos viendo una alta demanda de perfiles técnicos y especializados en sectores como tecnología, movilidad, mantenimiento, comercio y servicios. Lo más importante es que muchas de estas vacantes están abriendo oportunidades para jóvenes y personas sin experiencia previa, especialmente en cargos operativos y técnicos que hoy necesita la ciudad”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
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Cargos y vacantes laborales disponibles hasta el sábado 30 de mayo de 2026
Entre los cargos con mayor número de vacantes disponibles se encuentran:
- Técnico en gasodomésticos con moto.
- Técnico de refrigeración con moto.
- Asistente administrativo con manejo sigo y Excel.
- Agente de control aeroportuario.
- Cajero bancario.
- Operador(a) de bus zonal.
- Desarrollador(a) de software backend.
- Ingeniero electromecánico.
- Médico general.
La convocatoria también incluye oportunidades para asesores comerciales, conductores de reparto, perfiles logísticos, técnicos industriales, auxiliares administrativos y personal para operaciones aeroportuarias y de movilidad.
Así, entre los puestos disponibles, habrá:
- 250 vacantes que no requieren experiencia previa.
- 287 solo solicitan seis meses de experiencia.
Esto amplia el rango de oportunidades para jóvenes y personas que buscan ingresar o regresar al mercado laboral formal.
La oferta laboral también mantiene un enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Del total de vacantes, 847 están dirigidas especialmente a jóvenes entre los 18 y 28 años, 622 priorizan la vinculación de mujeres, 37 están orientadas a personas mayores de 50 años y 18 contemplan oportunidades para personas con discapacidad.
El análisis de la convocatoria muestra además que:
- 632 vacantes ofrecen salarios entre uno y dos salarios mínimos mensuales.
- 193 oportunidades tienen rangos salariales entre dos y cuatro salarios mínimos.
Finalmente, cabe acotar existen cargos especializados con salarios superiores a los $8,5 millones en áreas relacionadas con ingeniería, tecnología y gestión técnica.
¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá?
Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.
Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.
Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Entre los beneficios, los participantes recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
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