Desde Bachiller: Hay 902 vacantes de empleo en Bogotá hasta el 30 de mayo de 2026. Así puede aplicar

De fondo: Imagen alusiva de un proceso de espera para una entrevista de trabajo (Crédito: Getty Images)

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer el acceso a 902 vacantes de empleo hasta el 30 de mayo de 2026 para personas con educación básica y media (bachillerato), así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional.

“Estamos viendo una alta demanda de perfiles técnicos y especializados en sectores como tecnología, movilidad, mantenimiento, comercio y servicios. Lo más importante es que muchas de estas vacantes están abriendo oportunidades para jóvenes y personas sin experiencia previa, especialmente en cargos operativos y técnicos que hoy necesita la ciudad”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Lea más: Auxilio para gafas en EPS 2026: afiliados a quienes les aplica y cómo radicar la solicitud

Cargos y vacantes laborales disponibles hasta el sábado 30 de mayo de 2026

Entre los cargos con mayor número de vacantes disponibles se encuentran:

Técnico en gasodomésticos con moto.

Técnico de refrigeración con moto.

Asistente administrativo con manejo sigo y Excel.

Agente de control aeroportuario.

Cajero bancario.

Operador(a) de bus zonal.

Desarrollador(a) de software backend.

Ingeniero electromecánico.

Médico general.

La convocatoria también incluye oportunidades para asesores comerciales, conductores de reparto, perfiles logísticos, técnicos industriales, auxiliares administrativos y personal para operaciones aeroportuarias y de movilidad.

Así, entre los puestos disponibles, habrá:

250 vacantes que no requieren experiencia previa.

287 solo solicitan seis meses de experiencia.

Esto amplia el rango de oportunidades para jóvenes y personas que buscan ingresar o regresar al mercado laboral formal.

La oferta laboral también mantiene un enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Del total de vacantes, 847 están dirigidas especialmente a jóvenes entre los 18 y 28 años, 622 priorizan la vinculación de mujeres, 37 están orientadas a personas mayores de 50 años y 18 contemplan oportunidades para personas con discapacidad.

El análisis de la convocatoria muestra además que:

632 vacantes ofrecen salarios entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

193 oportunidades tienen rangos salariales entre dos y cuatro salarios mínimos.

Finalmente, cabe acotar existen cargos especializados con salarios superiores a los $8,5 millones en áreas relacionadas con ingeniería, tecnología y gestión técnica.

¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá?

Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.

Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Entre los beneficios, los participantes recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: