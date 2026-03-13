Copa Sudamericana 2026: Bombos definidos y posibles rivales de Millonarios y América en grupos

Millonarios y América son los representantes colombianos en la Copa Sudamericana / Colprensa.

Este jueves quedaron definidos todos los equipos participantes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La permanencia del Medellín en la Libertadores, envió a Juventud de Las Piedras de Uruguay al segundo torneo del continente a nivel de clubes.

Los 32 equipos participantes en esta instancia de la competencia ya conoce sus bombos para el sorteo de la próxima instancia, el cual se estará llevando a cabo el jueves 19 de marzo, a partir de las 6:00PM, hora colombiana.

Millonarios y América, representantes colombianos

Millonarios y América de Cali son los dos únicos equipos colombianos que estarán participando en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por suerte para el país, tanto Tolima como el Medellín lograron mantenerse en Copa Libertadores.

Millonarios dio uno de los golpes más importantes en la fase previa, tras vencer 1-3 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en el clásico del fútbol colombiano. El argentino Rodrigo Contreras fue la gran figura de aquel compromiso.

Por su parte, América de Cali remó desde atrás para remontar al Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero. El encuentro terminó 2-1 a favor de los vallecaucanos.

Así quedaron conformados los Bombos

Teniendo en cuenta el Ranking de la Conmebol dado a conocer recientemente, América de Cali se ubica en el Bombo 1, como una de las cabezas de grupo, y Millonarios está en el Bombo 2. Los equipos colombianos no podrán enfrentarse entre ellos.

Bombo 1: River Plate, Sao Paulo, Gremio, Atlético Mineiro, Racing, Olimpia, Santos y América.

Bombo 2: San Lorenzo, Palestino, Caracas, Cienciano, Red Bull Bragantino, Millonarios, Vasco Da Gama y Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano, Academia Puerto Cabello, Montevideo City Torque, Blooming, Boston River, Deportivo Cuenta, Independiente Petrolero y Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins y Juventud de Las Piedras.