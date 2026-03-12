🔴EN VIVO Medellín vs. Juventud de la piedras: partido de vuelta tras el 1-1 en la ida

El Independiente Medellín afrontará este jueves uno de los partidos más decisivos de su temporada cuando reciba a Juventud de Las Piedras por la vuelta de la Fase tres de la Copa Libertadores. El compromiso se disputará a las 7:30 p. m. en el estadio Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, con la clasificación a la fase de grupos en juego.

La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 en el partido de ida en Montevideo. El conjunto antioqueño se había adelantado con un gol de Enzo Larrosa. Sin embargo, el equipo uruguayo reaccionó en la segunda parte y empató gracias a un potente remate de Bruno Larregui.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega con aire fresco luego de descansar el fin de semana en la liga colombiana y espera aprovechar la localía para cerrar la llave. Jugadores de experiencia como Frank Fabra y el delantero Francisco Fydriszewski aparecen como piezas clave para buscar la clasificación.

Por su parte, el conjunto uruguayo, dirigido por Sebastián Méndez, llega motivado tras vencer a Club Nacional de Football en su torneo local con una nómina alterna, reservando a varias de sus figuras para este encuentro decisivo en Colombia.

Datos del partido

• Fecha: 12 de marzo de 2026

• Hora: 7:30 p. m.

• Estadio: Estadio Atanasio Girardot

• Torneo: Copa Libertadores 2026 – Fase 3 (vuelta)

El duelo definirá al último clasificado a la fase de grupos del torneo continental. El DIM buscará hacerse fuerte ante su público para regresar a la fase principal de la Libertadores, mientras que Juventud de Las Piedras intentará dar el golpe histórico como visitante y eliminar al conjunto colombiano.

