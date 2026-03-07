Millonarios y América aportan jugadores en el 11 ideal de la Copa Sudamericana

Concluyó la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, dejando como resultado las clasificaciones de Millonarios y América de Cali a la fase de grupos del torneo. Ambos equipos esperan ahora por conocer sus rivales.

Millonarios dio el gran batacazo tras derrotar en el estadio Atanasio Girardot 1-3 a Atlético Nacional; por su parte, el equipo vallecaucano hizo respetar su localía, derrotando 2-1 al Bucaramanga en el Pascual Guerrero.

Dos jugadores de equipos colombianos en el 11 ideal

Los dos equipos clasificados terminaron aportando jugadores al equipo ideal de la semana en la Copa Sudamericana. En total son dos futbolistas, solamente uno de ellos colombiano.

Rodrigo Contreras, delantero argentino de Millonarios, y Yeison Guzmán, volante del América, integran el equipo ideal de la semana del certamen continental.

En el caso de Contreras, le dio la vuelta al mundo con uno de sus dos goles marcados ante Nacional en Medellín. El argentino convirtió un golazo histórico con un remate desde antes de mitad de cancha, venciendo a David Ospina con un disparo de alrededor de 60 metros.

Entretanto, Yeison Guzmán anotó desde el punto penalti el empate parcial del América en el triunfo 2-1 sobre el Atlético Bucaramanga.

11 ideal de la semana en la Copa Sudamericana