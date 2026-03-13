Concejales de Bogotá piden a Galán ser incluidos en la reunión con congresistas sobre la seguridad

Bogotá D.C

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín , solicitó al alcalde, Carlos Fernando Galán, que los concejales también hagan parte de la reunión que citó el mandatario con los congresistas sobre la seguridad en la ciudad.

Esta petición de Amín se da luego de que Galán convocara a los congresistas actuales y a los electos para abordar la necesidad de impulsar reformas legales que permitan sancionar de manera efectiva a los delincuentes.

“Como presidente del Concejo de Bogotá le solicito respetuosamente al alcalde que también se escuchen a los concejales para aportar a la construcción de esa agenda con el fin de mejorar la seguridad de la capital. En el Concejo hemos debatido ampliamente sobre la problemática de seguridad y estamos listos para ayudar” , afirmó el cabildante.

Para Amín, es clave la articulación entre la Alcaldía de Bogotá, el Congreso de la República y el Concejo Distrital para enfrentar de manera más efectiva la criminalidad y responder a las preocupaciones de los ciudadanos.

En ese sentido, reiteró la disposición del Concejo de Bogotá para aportar propuestas, diagnósticos y debates que contribuyan a fortalecer la agenda de seguridad para la capital.

Congresistas que han confirmado asistencia

Desde que Galán convocó a una reunión a congresistas para discutir sobre el tema de seguridad en Bogotá, varios confirmaron su asistencia y la importancia de estos espacios.

Una de esas es la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao , que aseguró lo siguiente en su cuenta de X.

“Asistiremos a este cita, alcalde. Una de las propuestas para nuestro segundo periodo en la Cámara de Representantes es la creación de un marco legal para el uso de inteligencia artificial en estrategias de seguridad ciudadana. Hoy la autoridad actúa a ciegas”.

Jota Pe Hernández , actual y reelecto congresista, agradeció al mandatario por la invitación.

“Puede contar con mi presencia y compromiso para que Bogotá pueda beneficiarse de herramientas que permitan traer seguridad total a los bogotanos”, escribió.

El próximo 23 de marzo se llevará a cabo la reunión entre al mandatario capitalino y los congresistas en la Alcaldía de Bogotá.