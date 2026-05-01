Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 30 de abril 2026: números ganadores y premios

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche; la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Por su parte, ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Bogotá HOY 30 de abril 2026

Este jueves 30 de abril de 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 2829 es: PENDIENTE.

Resultados Lotería del Quindío HOY 30 de abril 2026

Este jueves 30 de abril de 2026 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 3002 es: PENDIENTE.

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:

Resultados de ColorLoto HOY 30 de abril 2026

Este jueves 30 de abril de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo: PENDIENTE.