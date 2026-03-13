Galán se reunirá con los congresistas actuales y electos de Bogotá
La reunión se realizará el próximo lunes, 16 de marzo, en el Palacio Liévano.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el próximo lunes 16 de marzo se reunirá con los congresistas electos y actuales de la capital.
Durante el encuentro, que se realizará en las instalaciones del Palacio Liévano, el mandatario presentará a los actuales senadores y representantes a la Cámara por Bogotá y a quienes fueron electos el pasado ocho de marzo tres importantes puntos de trabajo:
- Acceso inmediato de la Policía a las imágenes grabadas por cámaras privadas de seguridad que miran a la calle.
- Construcción de una agenda común entre Alcaldía Mayor de Bogotá, Policía, Rama Judicial y Congreso de la República para contar con más herramientas que permitan capturar y sancionar a los delincuentes.
- Sanción efectiva de delitos como el de hurto de celulares. “Son cosas que hay que cambiar para que juntos podamos ser mucho más efectivos en la lucha contra la delincuencia en nuestra ciudad y el país” aseguró el Alcalde de Bogotá.
Sebastián Herrera
Sebastián Herrera