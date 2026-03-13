Galán se reunirá con los congresistas actuales y electos de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el próximo lunes 16 de marzo se reunirá con los congresistas electos y actuales de la capital.

Durante el encuentro, que se realizará en las instalaciones del Palacio Liévano, el mandatario presentará a los actuales senadores y representantes a la Cámara por Bogotá y a quienes fueron electos el pasado ocho de marzo tres importantes puntos de trabajo: