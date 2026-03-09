“Me siento muy honrada por la votación que logramos”: Catherine Juvinao

Catherine Juvinao, congresista de la Alianza Verde y quien, tras las elecciones legislativas de este 8 de marzo, ratificó dicha curul luego de recibir 46.958 votos a su favor.

Respecto a esto, Juvinao habló en los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, y empezó agradeciendo a Bogotá, por haberle dado la la posibilidad de volver a llegar a la Cámara de Representantes.

“Me siento muy honrada por la votación que logramos obtener aún en un escenario durísimo para el centro político, en donde pues claramente Bogotá se decantó por las dos opciones de izquierda y derecha”, dijo.

¿El centro aún está vivo?

“Sin duda. Lo de Oviedo es una gratísima sorpresa para todos los que hacemos política desde el centro político. Vamos a ver cuál es la opción que él está contemplando si ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia o si más bien enfilarse en la Alcaldía de Bogotá, en donde creo que sin duda, tendría todas las posibilidades”, detalló.

Asimismo, afirmó que ahora el reto para todos los que no se identifican y que no se van a identificar nunca ni con el uribismo ni con el petrismo es: sobrevivir.

“El país está dividido, literalmente polarizado, hiperpolarizado y si los votos fueran una torta, en Bogotá, entre el Centro Democrático y entre el Pacto Histórico se llevaron casi que el 60% de la torta, es decir, nos dejaron a todos los demás partidos y a todos los demás candidatos apenas un 40% de los votos para que el resto nos peleemos entre esos votos”, destacó.