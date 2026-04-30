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Abogado de ‘Papá Pitufo’ en España confirma que se reunió con el presidente Petro: “Fue en Bogotá”

El jurista español Gonzalo Boye habló en Caracol Radio sobre el estado actual del caso de alias ‘Papá Pitufo’ en Portugal, mientras se espera que se resuelva su solicitud de asilo en ese país.

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El abogado que representa a Diego Marín Buitrago aseguró que, pese a las negaciones previas del presidente Gustavo Petro de haberse reunido con fichas clave del caso, sí sostuvo una reunión con el mandatario en Bogotá.

¿Por qué Diego Marín Buitrago pidió asilo en Portugal?

Gonzalo Boye aseguró que representa legalmente a Diego Marín Buitrago desde hace más de 10 años y explicó las razones que tuvo su defendido para solicitar asilo en Portugal tras quedar en libertad en españa.

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“Cuando un gobierno dice que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para llevarse a una persona, ya esas solas manifestaciones son suficiente temor. Porque un gobierno puede hacer lo que la ley le permite, no todo lo que haga falta. Cuando se habla de todo lo que haga falta, a mí siempre me recuerda a traspasar líneas rojas”, expresó.

Boye destacó que Marín Buitrago cuenta también con la nacionalidad española, lo que le brinda en teoría ciertos beneficios frente a la justicia en ese país. Aun así, el abogado señaló que el gobierno colombiano se ha encargado de ejercer labores diplomáticas al respecto, desconociendo, según él, la independencia de poderes.

“Evidentemente, el presidente Petro con el presidente Sánchez movieron Roma con Santiago para que se materializase esa autorización de entrega. Además, el Consejo de Ministros Español, cuando aprueba la continuación en fase jurisdiccional de la extradición, omite que Diego es español”, afirmó.

Adicionalmente, el jurista indicó que sí se reunió en su despacho con Isaac Beltrán mientras era funcionario de la UIAF.

“La reunión sí se produjo y lo que no hice fue pedirle las autorizaciones a cada uno de los presentes. Pero es evidente que un funcionario público no viaja a la extranjera sin autorización gubernamental”, expresó.

¿Qué dijo el abogado de ‘Papá Pitufo’ sobre la reunión con Petro?

El representante legal de Diego Marín Buitrago aseguró en 6AM W con Julio Sánchez Cristo que, pese a que el presidente Gustavo Petro negó contactos con fichas clave del caso, el jurista sí sostuvo un encuentro directo con el mandatario en Bogotá.

“Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar. Pero el presidente Petro y yo sí estuvimos”, señaló.

El abogado afirmó no poder revelar más información sobre dicha reunión, en especial en lo relativo a los temas tratados y demás participantes de la misma; sin embargo dio completa fe de su existencia.

Escuche la entrevista completa:

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