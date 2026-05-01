Capturaron a integrantes del ‘Trío del raponazo’, conformado por mujeres que robaban en TransMilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres mujeres que conformaban el ‘Trío del raponazo’, un grupo que estaba dedicado a hurtar celulares en el sistema de transporte público, especialmente en TransMilenio.

Las mujeres fueron capturadas en la estación Escuela Militar luego de robar el teléfono de una mujer y causarle lesiones personales en medio del hurto. Los hechos se registraron cuando el centro de control y monitoreo alertó sobre un caso dentro de la estación.

De inmediato, los policías se desplazaron al lugar y lograron ubicar a tres mujeres que huían por el puente de la calle 80. Según la víctima, las presuntas delincuentes habrían intentado despojarla de su celular de manera violenta.

Durante el procedimiento de registro, a una de ellas le fue hallada un arma cortopunzante. Mientras tanto, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las tres mujeres fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Cabe resaltar que presentan antecedentes por hechos similares.