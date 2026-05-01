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“Es a todas luces un delito”: consejera de Paz de Bogotá por uso de menores en protestas indígenas

Isabelita Mercado, consejera de Paz y Reconciliación de Bogotá, habló en 6AM W sobre las protestas que adelantan algunos miembros de comunidades indígenas en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la capital del país.

“Nosotros, desde el distrito, rechazamos categóricamente la instrumentalización de los niños y las niñas, que distintos voceros Emberá decían usar a los niños y a las niñas como escudo ante la fuerza pública. Es a todas luces un delito”, aseguró.

Y agregó: “Todos los servicios de la Secretaría de Integración Social estuvieron dispuestos para que los niños y las niñas estuvieran en entornos protectores, que ellos decidan usar a los niños y a las niñas así es algo que incumple la Constitución, porque velar por la protección de los niños y las niñas es algo que los incumbe a todos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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