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01 may 2026 Actualizado 15:52

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“Es a todas luces un delito”: consejera de Paz de Bogotá por uso de menores en protestas indígenas

Durante esta semana se ha denunciado desde diferentes sectores que comunidades indígenas que están protestando en el Ministerio del Interior estarían instrumentalizando a menores durante las manifestaciones.

“Es a todas luces un delito”: consejera de Paz de Bogotá por uso de menores en protestas indígenas

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Isabelita Mercado, consejera de Paz y Reconciliación de Bogotá, habló en 6AM W sobre las protestas que adelantan algunos miembros de comunidades indígenas en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la capital del país.

“Nosotros, desde el distrito, rechazamos categóricamente la instrumentalización de los niños y las niñas, que distintos voceros Emberá decían usar a los niños y a las niñas como escudo ante la fuerza pública. Es a todas luces un delito”, aseguró.

Y agregó: “Todos los servicios de la Secretaría de Integración Social estuvieron dispuestos para que los niños y las niñas estuvieran en entornos protectores, que ellos decidan usar a los niños y a las niñas así es algo que incumple la Constitución, porque velar por la protección de los niños y las niñas es algo que los incumbe a todos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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