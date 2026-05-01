Megaoperativo de la Policía dejó 10 capturados y más de 6.000 dosis de droga incautadas en Bogotá

Este jueves, 30 de abril, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un megaoperativo en la localidad de Los Mártires que dejó como resultado la captura de 10 personas por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Este resultado se logró debido a que la Policía desplegó más de 500 uniformados, quienes adelantaron planes de prevención y control, registro a personas, solicitud de antecedentes y registro a establecimientos con el fin de hacer frente a los diferentes requerimientos de la ciudadanía.

Los operativos se realizaron en 3 puntos focalizados: Cinco Huecos, La Leona y el Canal de la 6 con 30. En ese sentido, se logró la captura de 7 personas por tráfico de estupefacientes, 2 por receptación (madre e hijo) y 1 mediante orden judicial por hurto.

Además, en el megaoperativo fueron incautadas más de 6.000 dosis de estupefacientes (2450 bazuco, 2450 marihuana, clorhidrato de cocaína y base de coca); munición de diferentes calibres y 2 radios de telecomunicaciones.

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Es de resaltar que en una bodega fueron encontradas diferentes autopartes: sillas, llantas, 2 chasis y 1 motor con reporte de hurto. Los capturados y elementos incautados ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“La Policía Nacional seguirá haciendo frente a las bandas dedicadas al hurto de vehículos y tráfico de autopartes e invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o al CAI más cercano”, dice la institución.