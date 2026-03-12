Alcalde Galán criticó que el Gobierno Nacional “romantice” la delincuencia en el país

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , hizo una vez más un llamado al Gobierno Nacional para reformular la política de seguridad nacional.

“Mientras que la Nación y el presidente romantiza a los delincuentes diciendo que están robando para regalarle el celular a la novia , la Policía está buscando capturar a los delincuentes que ponen en peligro la vida de los jóvenes”, señaló el mandatario.

Añadió que en la capital matan por un celular, razón por la cual se debe repensar en la política de seguridad nacional.

En cuanto a lo que está haciendo Bogotá para combatir a los delincuentes, Galán indicó que han invertido en tecnología , pero que es insuficiente si las sanciones no son efectivas.

“Garantizamos que hemos incluido analítica, inteligencia artificial, pero nada de eso es suficiente si permitimos que nuestra sociedad haya una especie de carrera criminal. Un delincuente que roba un celular de menor cuantía no sea sancionado”, señaló Galán.

Para el alcalde, los delincuentes que comienzan robando celulares terminan asesinando a su víctima porque “No estamos teniendo una política de seguridad eficaz ni una política judicial con normas que garanticen una sanción efectiva contra el crimen”.