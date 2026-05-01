“Inaceptable que instrumentalicen menores”: Gabriel Rondón por protestas indígenas en MinInterior

En los micrófonos de Caracol Radio habló este viernes, 1 de mayo, el viceministro de Diálogo del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, quien se refirió a las comunidades indígenas que llegaron a Bogotá, específicamente a esa cartera, desde hace 15 días, a pedir por un pliego de peticiones que incluía temas de infancia y adolescencia, retorno, reubicación y permanencia en la ciudad y otro espacio relacionado con ayuda humanitaria.

A parte de lo ya mencionado, el viceministro explicó que algunas personas de estas comunidades también “están solicitando unas condiciones para retorno. Hay que decir que para algunas de ellas ya se han generado las adecuaciones para que estén en sus territorios y esperamos que en unas próximas horas estas personas ya desalojen las entradas del ministerio y puedan retornar nuevamente”.

Los menores de edad

Adicionalmente, se conocieron algunas imágenes en donde miembros de estas comunidades estarían instrumentalizando a menores de edad en las protestas, lo cual el viceministro calificó como “inaceptable”.

“Con la señora directora del ICBF y quien les habla, ponemos las denuncias pertinentes ante la Fiscalía por la utilización de menores de edad”, dijo.

Y agregó: “hay que decir que les han atendido, tanto el distrito como el Gobierno Nacional, y no hay la necesidad de estar exponiendo a los menores de edad. Ellos tienen un espacio donde poder quedarse, pero independientemente de todo esto, primero haremos las acciones judiciales y seguiremos garantizando y trataremos de mejorar las condiciones de estos menores. Hablaremos con asistentes superiores indígenas para que nos ayuden a tomar cartas en el asunto porque no es viable que algunas personas instrumentalicen y pongan el riesgo a menores de edad”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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