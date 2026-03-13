Hable con elPrograma

13 mar 2026 Actualizado 13:13

Tiroteo en el norte de Bogotá por robo de una motocicleta de alta gama: esto se sabe

El hecho no dejó personas heridas, pero sí una alta preocupación por parte de los habitantes frente a la inseguridad.

Bogotá

Bogotá DC

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Bogotá. En la noche de este jueves 12 de marzo en el barrio Chicó, en el norte de la ciudad, se reportó un intercambio de disparos tras el robo de una motocicleta BMW.

El robo ocurrió sobre las 8:20 de la noche en la calle 85 con carrera 18, cuando un hombre iba llegando en su motocicleta a un edificio residencial.

En ese momento el guarda de seguridad se percata de que hombres abordaron al motociclista para robarlo y comienza a disparar para evitar este hecho.

Se presenta una balacera que no deja personas lesionadas.

Las autoridades llegaron inmediatamente al lugar y aunque activaron un plan candado, los delincuentes huyeron con la motocicleta.

La Policía se encuentra analizando los videos de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los delincuentes.

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

