Tiroteo en el norte de Bogotá por robo de una motocicleta de alta gama: esto se sabe

Bogotá DC

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Bogotá. En la noche de este jueves 12 de marzo en el barrio Chicó, en el norte de la ciudad, se reportó un intercambio de disparos tras el robo de una motocicleta BMW.

El robo ocurrió sobre las 8:20 de la noche en la calle 85 con carrera 18, cuando un hombre iba llegando en su motocicleta a un edificio residencial.

En ese momento el guarda de seguridad se percata de que hombres abordaron al motociclista para robarlo y comienza a disparar para evitar este hecho.

Se presenta una balacera que no deja personas lesionadas.

Las autoridades llegaron inmediatamente al lugar y aunque activaron un plan candado, los delincuentes huyeron con la motocicleta.