“Llamé a Santos a proponerle un acuerdo y no quiso; prefirieron complacer a las Farc”: Álvaro Uribe

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo hablando con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre los temas más coyunturales de cara a las próximas elecciones presidenciales en las que el Centro Democrático tiene sus aspiraciones en Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo.

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Uribe aprovechó su paso por la emisora para expresarse en torno a algunos momentos clave de su mandato y la posterior gestión de su sucesor Juan Manuel Santos, sobretodo en lo relativo al acuerdo de paz alcanzado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

¿Qué pasó con la victoria del ‘No’ en el plebiscito por la paz?

Älvaro Uribe se refirió al plebiscito que llevó a cabo Santos en 2016 para validar los puntos del acuerdo alcanzado con las Farc. En aquella ocasión, la campaña por el ‘no’ liderada por Uribe terminó siendo la ganadora de los comicios.

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Sobre este punto el expresidente aseguró que recibió críticas dado el nulo impacto que tuvo el resultado de las elecciones en la promulgación del acuerdo.

“A mí me han hecho unos ataques; por ejemplo, algunas de esas personas dicen desde hace rato, y lo han repetido, que Uribe entregó el plebiscito”, contó.

¿Cuál fue la propuesta a Juan Manuel Santos?

El expresidente señaló que tras la victoria desde la campaña se le propuso un acuerdo nacional a Juan Manuel Santos.

“Cuando nosotros ganamos el plebiscito con el no, yo llamé al presidente Santos a proponerle un gran acuerdo nacional. Él no quiso hacerlo, prefirieron complacer a la FARC, pero nosotros dimos toda la batalla", aseguró.

“Entonces dicen, Uribe entregó el plebiscito”. Hombre, a mí lo único que me faltó en esa lucha, que después siguió, y siguió en unas promesas del gobierno Duque, y que creo que la historia nos ha dado la razón, he visto problemas tan grandes de orden público, de droga, etc. Lo único que me faltó fue volverme subversivo, y yo soy de una estructura inamovible democrática e institucional", sentenció Uribe.

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