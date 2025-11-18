Humberto “papo” Amin fue elegido como nuevo presidente del Concejo de Bogotá

El concejal Humberto Amin fue elegido con 33 votos a favor y 7 en blanco para asumir la presidencia del Concejo de Bogotá para el periodo 2026.

El cabildante por el Centro Democrático es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Le puede interesar: Localidad de Kennedy en Bogotá adelanta consejo de seguridad por recientes hechos de orden público

Además, ha trabajado en entidades como el Congreso de la República, la Unidad de Servicio Público de Empleo, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Puertos y Transportes, entre otras.

“Recibo esta responsabilidad con humildad y sentido de deber, consciente de que el honor de presidir esta corporación implica servir, escuchar y actuar siempre pensando en el bienestar de los bogotanos. Mi compromiso, es que cada decisión de esta Mesa Directiva se tome con transparencia, imparcialidad y responsabilidad”, aseguró Amin.

Lea también: Por tercera vez, Consejo de Estado ratifica nulidad de elección de Juan Daniel Oviedo como concejal

Finalmente, señaló que desde el Concejo encontrarán una corporación respetuosa, independiente, constructiva y con constante interlocución.

“Acompañaremos todo lo que beneficie a la ciudad, pero también ejerceremos el control que nos exige la Constitución”, concluyó.