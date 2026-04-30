Procuraduría abrió investigación contra Luz María Munera y Jorge Iván Ospina de la Nueva EPS

Justicia

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Luz María Múnera Medina y Jorge Iván Ospina, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la posesión y la intervención de la Nueva EPS.

Así se determinó en un auto de seis páginas expedido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, por las posibles fallas que se habrían presentado en el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar los cargos en medio del proceso de intervención.

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El Ministerio Público busca determinar si hubo una extralimitación de funciones en el caso específico de Luz María Múnera Medina, en su condición de superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS, y del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recientemente designado como agente interventor de la entidad.

Esto se dio luego de una queja radicada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud.

Según el expediente, los hechos objeto de análisis se originan el 10 de abril de 2026, cuando se expidió la resolución que adoptó decisiones relacionadas con la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS.

Dentro de la investigación, el Ministerio Público busca establecer si el nombramiento de Ospina cumplió con los requisitos legales exigidos. En ese sentido, se revisará si el funcionario acreditaba las condiciones necesarias y si integraba la lista de aspirantes habilitados para asumir ese tipo de cargos.

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Respecto a Múnera Medina, se evaluará si incurrió en una presunta extralimitación de funciones al firmar la resolución mencionada.

Como parte del recaudo probatorio, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud información clave, entre ella los documentos de nombramiento y posesión, hojas de vida, certificaciones laborales y el manual de funciones correspondiente.

Asimismo, pidió detalles sobre el proceso de selección del interventor y las actas del Comité de Medidas Especiales del 10 de abril.

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El organismo disciplinario precisó que esta etapa tiene como objetivo determinar si hubo una conducta irregular, si esta constituye falta disciplinaria y si hay lugar a establecer responsabilidades o posibles causales de cierre del proceso.

En medio de este contexto, Ospina se pronunció recientemente sobre la situación del sistema de salud y aseguró: “Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”.