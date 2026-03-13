Un experto explosivista del ELN y frente 36 se entregó; podía elaborar hasta 100 minas al día

Anorí - Antioquia

Un hombre que era el encargado de elaborar las minas antipersonales en la comisión mixta de las guerrillas ELN y frente 36 que delinque en el municipio de Anorí, entregó a las autoridades con abundante material explosivo. Al parecer, los malos tratos, la falta de comida y porque su pareja sentimental está embarazada motivaron que abandonara las filas guerrilleras y apostara por una vida lejos del peligro de la guerra.

Según las autoridades, esta persona es un experto en construir minas que eran instaladas en caminos y zonas cercanas de las comunidades. La entrega se hizo en la vereda Los Trozos, zona en la que esta persona sembraba los artefactos elaborados, los cuales podía hacer 100 en un solo día y se demoraba máximo dos minutos para instalarlos.

“Este sujeto había sido preparado y podía construir más de cien minas, las cuales podían ser ubicadas en las trochas, los caminos que utiliza nuestra población civil en estos puntos. Asimismo, afectando también, inclusive, el accionar y la maniobra de nuestras tropas en este sector”, recalcó el General Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército.

El desmovilizado entregó a las tropas estatales una pistola calibre 9 mm, 2 proveedores, más de 30 cartuchos y una granada de fragmentación. Además, 200 metros de cable dúplex, 250 metros de cordón detonante, más de 40 detonadores, 100 conectores para batería, 30 baterías de 12 voltios, 4 radios de comunicación, 20 metros de mecha lenta, al igual que 10 baterías para el lanzamiento de artefactos explosivos, entre otros elementos.