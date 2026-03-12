Con 120 motos nuevas, Medellín crea grupo élite para perseguir delincuentes

Entrega de motos nuevas a grupo élite de la Policía en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez anunció la creación de un Grupo Élite de Reacción Motorizada tras la entrega de 120 motocicletas de alto cilindraje a la Policía Nacional, una inversión del Distrito que asciende a $8.830 millones para fortalecer la seguridad en la ciudad.

La nueva flota permitirá aumentar la capacidad de reacción de las autoridades frente a delitos urbanos como atracos, persecuciones y operativos contra plazas de vicio, además de reforzar el patrullaje en sectores priorizados de la capital antioqueña.

Antes de esta dotación, la ciudad contaba con cinco grupos de reacción con cinco motocicletas cada uno. Con la nueva entrega se pasará a más de 20 grupos con 10 motos cada uno, lo que permitirá mayor cobertura operativa en diferentes zonas del territorio.

El alcalde explicó que el objetivo es aumentar la presencia policial y mejorar los tiempos de respuesta ante hechos delictivos.

“Estamos dando más equipamiento a la Policía, más tecnología y vamos a seguir trabajando. La reducción de delitos se ve, pero no me conformo con los resultados porque tenemos que hacer que todo el mundo viva tranquilo”, señaló el mandatario.

De acuerdo con la Alcaldía, durante la actual administración se han entregado 722 vehículos a las autoridades, entre Policía, Ejército y Fiscalía, con el propósito de fortalecer la seguridad en Medellín.

De ese total:

637 vehículos han sido destinados a la Policía, entre ellos 595 motocicletas y 42 carros, con una inversión cercana a $39.834 millones.

52 motocicletas y tres camionetas fueron asignadas al Ejército Nacional de Colombia.

30 vehículos se entregaron a la Fiscalía General de la Nación para apoyar labores investigativas.

Anuncian más equipos para la Policía

La alcaldía de Medellín anunció que en los próximos días se realizará una nueva entrega de equipamiento a la Policía Nacional, con una inversión adicional de $11.969 millones.

Entre los nuevos recursos se incluyen:

50 motocicletas de 750 centímetros cúbicos

11 vehículos tipo van para transporte de personas privadas de la libertad

Un vehículo especializado para protección animal

Una tanqueta para la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)

Las autoridades aseguran que estas inversiones hacen parte de la política de cero tolerancia con la ilegalidad, orientada a mejorar la capacidad operativa de la Fuerza Pública frente a las nuevas dinámicas del crimen en Medellín.