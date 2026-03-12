Capturan en Urabá a Javier Arias, reconocido influencer

Urabá

En las últimas hora se reportó la captura de Javier Arias, un reconocido influencer que se dedica a las rifas mediante las redes sociales. Según confirmó la policía Urabá de manera preliminar, esta persona fue detenida por integrantes de la DIJIN que llegaron hasta esa zona del departamento y efectuaron la detención.

Por ahora las autoriades no han entregado detalles de esta acción judicial, pero el hecho ya fue confirmado.

De manera preliminar se conoce que Arias fue detenido en el corregimiento de El Totumo de Necoclí donde tiene un inmueble. Aunque medios locales de Urabá especulan que le fueron halladas armas y otros elementos, por ahora las autoridades no detallan esta situación.

¿Quién es Javier Arias?

Javier Arias Castañeda, es conocido en redes sociales como: “Javier Arias Stunt”, quien se viralizó en las diferentes redes sociales por realizar rifas de vehículos y motocicletas.

Actualmente cuenta con 1.3M de seguidores en Instagram, y muestra su vida de manera cotidiada en Internet.