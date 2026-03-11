Cepeda inscribió su candidatura presidencial junto a Aída Quilcué:¿Hubo problemas en el trámite?

Más de 5 horas de retraso presentó la inscripción oficial de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en la Registraduría Nacional.

Las demoras fueron por la falta de verificación de calidades constitucionales que deben tramitarse ante la sala de consulta del Consejo de Estado; es decir de un documento que el Alto Tribunal le envía a la Registraduría, para avalar que los candidatos cumplen con todos los requisitos para oficializar su candidatura.

Sin embargo, después de una reunión que duró más de 5 horas, finalmente oficializaron la inscripción de Iván Cepeda como candidato presidencial, y a Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

En la sala de la Plaza de la Democracia, aunque varias personas se fueron del lugar por las demoras, entre ellos las barras de los equipos de fútbol como Millonarios y SantaFé que llegaron muy temprano a acompañar a Cepeda en su inscripción, otros los esperaron y comenzaron a tocar música representativa de las comunidades indígenas para darles la bienvenida al recinto.

¿Qué dijo Cepeda en su discurso?

En la Registraduría tras su inscripción formal como candidato presidencial, Iván Cepeda le agradeció al presidente Gustavo Petro por su trabajo, habló de la necesidad de una constituyente y de incluir a todas las creencias para que “haya una Colombia libre”.

Además, le hizo un llamado a la oposición para finiquitar un acuerdo nacional.

“Gracias por no doblegarse ante Álvaro Uribe, ni ante los grupos armados”, de esta manera Iván Cepeda le agradeció a la líder indígena Aída Quilcué, por ser su fórmula vicepresidencial y acompañarlo en su candidatura presidencial.

Le dijo que “seguiremos recorriendo juntos el camino de la transformación social y el segundo Gobierno progresista, que tendrá la primera mujer indígena vicepresidenta de la República”.

¿Cual será el trabajo de Aída en la campaña?

Tras ser confirmada en la Registraduría como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la líder indígena Aída Quilcué dijo que su trabajo en la campaña será fungir como un puente para el diálogo con la oposición.

También aseguró que promoverá el diálogo con las comunidades indígenas y en los territorios.

“Ser esta fórmula no significa que vaya a olvidar mi origen”, señaló.