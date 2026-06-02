Elecciones 2026: misión electoral de EE.UU. no encuentra evidencias de fraude en primera vuelta

La Misión de Observación Electoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) de Estados Unidos aseguró este martes que no encontró evidencias de fallos que puedan comprometer la integridad de las elecciones presidenciales en Colombia y criticó las denuncias de fraude formuladas sin pruebas.

En un informe sobre la primera vuelta presidencial celebrada el pasado domingo, la misión señaló que las acusaciones sobre presuntas irregularidades, los cuestionamientos al software electoral y las dudas sobre la transparencia del proceso incrementaron la tensión política.

El documento menciona las denuncias del presidente colombiano, Gustavo Petro, incluida su negativa a aceptar los resultados del conteo preliminar, y advierte de que este tipo de declaraciones ejercen presión sobre las autoridades electorales y aumentan el riesgo de disputas postelectorales.

“Las reiteradas e infundadas acusaciones de fraude electoral (...) aumentaron las tensiones políticas y el riesgo de disputas posteriores a las elecciones”, señaló la misión.

El IRI afirmó que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) administraron los comicios con “profesionalismo, competencia técnica y resiliencia institucional” y concluyó que no surgieron pruebas de deficiencias sistémicas capaces de afectar la integridad de la votación.

La misión también recomendó a líderes políticos, candidatos y simpatizantes abstenerse de formular acusaciones sobre fraude electoral o sobre la tecnología utilizada en el proceso sin evidencia creíble que las respalde.

El presidente Petro insistió este martes en que tiene pruebas de un supuesto fraude electoral relacionado con el software utilizado para el conteo y denunció diferencias entre el censo electoral oficial y el registrado en el sistema informático.

La delegación del IRI estuvo integrada por 27 observadores de diez países y realizó seguimiento a más de 60 centros de votación en Colombia, Estados Unidos y España durante la primera vuelta presidencial.