Régimen iraní está ganando tiempo porque saben que Trump no lo tiene: experto sobre guerra en Israel

Yoel Schvartz, historiador, docente y conferenciante, experto en relaciones internacionales y política israelí, pasó por los micrófonos de 6AMW para hablar sobre la decisión de Irán de pausar las negociaciones con EU para poner fin a la guerra, debido a los bombardeos de Israel a Líbano.

Según la agencia Axios, el presidente de los Estados Unidos, supuestamente, dice Axios, tuvo una llamada telefónica muy fuerte con el señor Netanyahu donde le habría dicho: “Estás loco, jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí”. Y aparentemente le reclamó sobre el daño que le está haciendo a la comunidad.

Sobre la importancia de esta conversación, Schvartz fue enfático en afirmar que “una llamada de Donald Trump, no debe haber una sola persona en el mundo que no le importe, dado que que Donald Trump es el líder de la principal potencia militar y política del mundo, y es también el principal apoyo internacional que tiene Israel en general y el gobierno de Netanyahu en particular”.

Es por eso que destacó que “la situación del señor Netanyahu políticamente, tanto externa como internamente, sería muy diferente si no tuviera el apoyo prácticamente irrestricto del presidente Trump para sus políticas”, pero resaltó que también el presidente Trump tiene un interés en agotar cualquier posibilidad de negociaciones con Irán y eso implica agravar la situación.

¿Se está empoderando más a Hezbolá?

“Israel y Hezbolá están en una guerra, como dijimos, hace tres años. Frente a la falta de respuesta, Israel le dio tiempo al ejército libanés de avanzar y dio oportunidad a las negociaciones y Hezbolá no respetó absolutamente nada de todo esto. Continuó armándose, continuó intentando recibir armamento desde afuera, continuó creando todo un ejército de drones para atacar no solamente a los soldados israelíes sino también a las poblaciones del norte de Israel y eso es lo que el ejército israelí de alguna manera no está en condiciones de tolerar”, explicó.

Sin embargo, señaló que según las encuestas de opinión pública en el Líbano, la mayor parte de la población del Líbano es completamente contrario a Hezbolá y los acusan de ser los principales causantes del desastre que hoy en día el país está viviendo.

¿Hasta cuándo cree que va a pasar esta pausa o qué tiene que pasar para que pueda llegar a reanudar las negociaciones?

Yoel Schvartz detalló que lo que está haciendo el régimen iraní en este momento es ganar tiempo, pese al poder militar que tiene Estados Unidos, a pesar del enorme peso político internacional que tiene el presidente Donald Trump, son conscientes de que lo que no tiene el presidente Donald Trump es tiempo.

“Cuanto más el régimen iraní consiga dilatar las negociaciones, más concesiones van a poder obtener por parte de Estados Unidos”, dijo.

De este modo, afirmó que “el presidente Donald Trump se enfrenta a una elección difícil, se enfrenta a una crisis inclusive dentro de su propio partido, con personas que no, o muchas personas que no están de acuerdo con la guerra, con el rumbo que está tomando la guerra, o la negociación con Irán, y frente a eso el presidente Donald Trump tiene que llevar a buen término las negociaciones y con la menor cantidad de violencia posible”.