No se pudo cambiar el censo electoral, cinco días antes de las elecciones: Registraduría Nacional

El presidente Gustavo Petro insiste en un presunto fraude electoral y sustenta sus señalamientos en base a unas supuestas modificaciones al software electoral, que se habrían realizado el 26 de mayo en dos horas diferentes, la primera a la 1.21 pm y la segunda a las 7.21.pm, según el presidente Petro, en esa fecha se habría cambiado el censo electoral de 41 millones 421.973 personas a 42 millones 307.373 colombianos habilitados para votar en el país.

Según lo que dice el presidente, los cambios habrían afectado el censo electoral y el número de puestos y mesas y esto mostraría una supuesta diferencia de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal.

¿Qué dijo la Registraduría sobre esto?

La Registraduría aclaró que el censo electoral no se puede modificar a tan solo 5 días de las elecciones, pues semanas antes de los comicios, el censo es enviado físicamente a cada uno de los municipios y a las 122.000 mesas.

Señaló también que el censo no se cerró hace dos meses como señala el presidente, porque lo que se cerró fue la inscripción de ciudadanos para votar, por lo tanto, el censo sí puede seguir moviéndose, porque hay personas que cumplen sus 18 años y se continúan expidiendo cédulas en el país, pero eso no significa que se modificara la cifra de colombianos que a corte del 30 de abril, estaban habilitados para ejercer su derecho al voto.

Frente al argumento del supuesto aumento de los votantes, la Registraduría aclaró que los votantes son diferenciales por mesa porque dependen de cabeceras, corregimientos, puesto censo y exterior.

Por lo cual, aseguran que esos potenciales se publicaron en resoluciones 4601 y 4602 del 4 de mayo pasado, y además, fueron socializados con los representantes de las campañas.