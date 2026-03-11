Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 mar 2026 Actualizado 00:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
La LuciérnagaLa LuciérnagaProgramas

El Centro Democrático ha defendido las libertades y las contradicciones religiosas: Paloma Valencia

Paloma Valencia pasó por Sin Anestesia de La Luciérnaga y habló de lo que viene en su carrera política.

Paloma Valencia en Sin Anestesia de La Luciérnaga

Paloma Valencia en Sin Anestesia de La Luciérnaga

Marylin León

La candidata a la presidencia Paloma Valencia estuvo en Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, allí habló de varios temas, entre ellos, lo que viene en su carrera política.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa aquí:

Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir