El Centro Democrático ha defendido las libertades y las contradicciones religiosas: Paloma Valencia
Paloma Valencia pasó por Sin Anestesia de La Luciérnaga y habló de lo que viene en su carrera política.
La candidata a la presidencia Paloma Valencia estuvo en Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, allí habló de varios temas, entre ellos, lo que viene en su carrera política.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista completa aquí:
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...