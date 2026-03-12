Roy Barreras confirmó a Martha Lucía Zamora como su fórmula vicepresidencial

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Suministrada.

Este 12 de marzo, el candidato presidencial Roy Barreras anunció que su fórmula vicepresidencial es la exfiscal Martha Lucía Zamora.

Durante el Congreso Nacional de Municipios de Cartagena, que se realiza en el Centro de Convenciones Julio César Turbay, Barreras destacó que Zamora ha sido “fiscal general, magistrada, acaba de estar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fue defensora pública”.

También recordó que Zamora ha “trabajado en asuntos de paz y ha defendido a las víctimas”, y que también fue directora de la Agencia de Defensa de la Nación.

Noticia en desarrollo...